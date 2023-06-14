Джерело: BBC.

Залужний заявляв в інтерв’ю Тime, що “поважає російську школу воєнної науки”.

“Я виріс на російській військовій доктрині й досі вважаю, що вся військова наука знаходиться в Росії. Я навчався у Герасимова. Я читав усе, що він колись написав… Він розумна людина, і мої очікування від нього були величезними”, – наголосив Залужний.

Головнокомандувач в інтерв’ю для проєкту “Рік” Дмитра Комарова наголошував, що Герасимов “сильний, підступний і непередбачуваний.”

“Це сильний ворог, якого нам треба поважати задля перемоги”, – підкреслив він.

Анонімне джерело BBC стверджує, що у Воєнній академії Генштабу РФ після інтерв’ю Тime прізвище Залужного “почали вголос вимовляти”. За його словами, раніше він був у них “чимось на кшталт лорда Волдеморта” (темний чарівник “Той, чиє ім’я не можна називати”, з серій книжок про Гаррі Поттера).

“Я думаю, ви розумієте, що похвала від ворога цінніша, ніж від друга, а “поважають навіть вороги” – це справжнє визнання, адже самі себе ми хвалимо і так”, – сказав співрозмовник видання.