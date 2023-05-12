Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що люди — найдешевше, що має РФ, адже зовсім не цінує їхнє життя, змушуючи гинути на російсько-українській повномасштабній війні.

Про це він сказав в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Комарову у “Рік. За кадром”.

Головнокомандувач зауважив, що росіяни “діють як орда”. Він сказав, що такі втрати, яких зазнають російські військові в Україні зупинили б будь-яку країну від подальших дій. Так, наприклад, 15 тисяч втрат в Афганістані “фактично поставили на коліна Радянський Союз”. Водночас зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більша.

“Висновок тільки один, що найдешевше, що є цій країні, — це людське життя. Це найдешевше, що там може бути. У нас же навпаки — це найдорожче”, — наголосив Залужний.

За словами генерала, на Україну чекає складний та довгий шлях до перемоги. Те, що тримає країну зараз — це народ, який Залужний назвав “феноменом”.

Він також визнав, що Україна втратила багатьох професійних військових: “Ми втратили дуже багато людей в цей момент, кадрових командирів. Бо війну починають кадрові військові, а завершують вчителі, інженери, бухгалтери. Це те що зараз відбувається”.