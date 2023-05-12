Про це він сказав в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Комарову у “Рік. За кадром”.
Головнокомандувач зауважив, що росіяни “діють як орда”. Він сказав, що такі втрати, яких зазнають російські військові в Україні зупинили б будь-яку країну від подальших дій. Так, наприклад, 15 тисяч втрат в Афганістані “фактично поставили на коліна Радянський Союз”. Водночас зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більша.
“Висновок тільки один, що найдешевше, що є цій країні, — це людське життя. Це найдешевше, що там може бути. У нас же навпаки — це найдорожче”, — наголосив Залужний.
За словами генерала, на Україну чекає складний та довгий шлях до перемоги. Те, що тримає країну зараз — це народ, який Залужний назвав “феноменом”.
Він також визнав, що Україна втратила багатьох професійних військових: “Ми втратили дуже багато людей в цей момент, кадрових командирів. Бо війну починають кадрові військові, а завершують вчителі, інженери, бухгалтери. Це те що зараз відбувається”.
- Від початку повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували більш як 197 тисяч окупантів.
- 12 травня стало відомо, що, захищаючи Україну від російських окупантів, 9 травня загинув український художник Володимир Чорний. Раніше він працював над декораціями для фільму “Памфір”.
- 9 травня у Києві попрощалися з українським захисником Данилом Денисевичем на псевдо “Дозор”, який загинув у бою з російськими загарбниками під Бахмутом.