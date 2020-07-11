Про це повідомляє The New York Times
Телефони співробітників, які не видалять додаток TikTok, відключать від корпоративної пошти.
При цьому, співробітникам дозволено користуватися TikTok через браузер, тобто обмеження стосується тільки мобільних застосунків.
У компанії ByteDance, розробнику TikTok, не розуміють, чим викликане занепокоєння Amazon.
Пізніше в компанії заявили, що розіслали такий наказ випадково.
“Зараз в нашій політиці немає ніяких змін стосовно TikTok”, – зазначила прес-секретар компанії Крістін Браун.
- Раніше генеральний директор Amazon Джефф Безос звернувся до співробітників компанії, яких налічується 800 тисяч, про те, що ситуація зі спалахом коронавірусу, швидше за все, “погіршиться, перш ніж вирішиться”.