В американській компанії Amazon співробітникам порадили видалити застосунок TikTok з усіх пристроїв, що мають доступ до корпоративної пошти. Це пояснили застереженням з метою забезпечення безпеки.

Про це повідомляє The New York Times

Телефони співробітників, які не видалять додаток TikTok, відключать від корпоративної пошти.

При цьому, співробітникам дозволено користуватися TikTok через браузер, тобто обмеження стосується тільки мобільних застосунків.

У компанії ByteDance, розробнику TikTok, не розуміють, чим викликане занепокоєння Amazon.

Пізніше в компанії заявили, що розіслали такий наказ випадково.

“Зараз в нашій політиці немає ніяких змін стосовно TikTok”, – зазначила прес-секретар компанії Крістін Браун.