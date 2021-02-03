В американській школі міста Сан-Прері, що у Вісконсині, розгорівся скандал через завдання з історії. Учням пропонували вибрати покарання для раба в Месопотамії.

Про це повідомляє телеканал NBC15.

Дирекція школи Патріка Маршу стикнулася з негативною реакцією батьків.

Так, Дазарреа Ервінс, мама шестикласника, опублікувала у фейсбуці завдання, яке дали її синові. Йшлося про Месопотамію і Кодекс Хаммурапі, в якому визначені покарання для рабів.

В одному із завдань говорилося: “Перед вами стоїть раб. Цей раб проявив неповагу до свого господаря, сказавши йому:”Ти не мій господар”. Як ти покараєш цього раба?”

Дазарреа Ервінс сказала, що була “просто шокована” і не могла повірити в те, що читала.

Ервінс поскаржилася вчителю і директору. Пізніше в той же день директорка Ребекка Зан та заступниця директора Емі Шернекер вибачилися перед батьками та учнями за це завдання.

“Ми шкодуємо, що це завдання не враховувало расовості, воно не відповідало політиці нашого округу і баченню справедливості. Ми знаємо, що це завдало шкоди нашим учням та їхнім родинам. Ми не мали таких намірів, і ми глибоко шкодуємо про це. У майбутньому ми обов’язково будемо враховувати цей досвід”, – заявили в дирекції школи.

Також керівництво школи вирішило відправити вчителів (кого саме, не називається) в адміністративну відпустку на час розслідування. Ці вчителі також вибачилися перед учнями та їхніми родинами.