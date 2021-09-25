У Національному зоопарку в американському штаті Вашингтон шестеро левів та тигри, в яких діагностували зараження коронавірусом, відмовилися від їжі. Їх намагаються нагодувати козячим сиром та лососем, а також дають пити курячий бульйон.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Коронавірус у шести африканських левів, суматранського тигра та двох амурських тигрів діагностували тиждень тому. Наразі їх стан поліпшився, але працівники зоопарку звернули увагу на те, що у тварин все ще сильний кашель, вони надто втомлені та відмовляються від їжі.

За словами речниці зоопарку Памели Бейкер-Массон, працівники роблять все можливе, аби хоч якось стимулювати апетит тварин.

Зокрема, до їх раціону ввели дитяче харчування (м’ясні пюре), курячий бульйон, козяче молоко та сир, а також — філе лосося. Ці продукти мають сильний запах, тож в зоопарку сподіваються, що це допоможе стимулювати апетит тварин.

Перші симптоми зараження у левів та тигрів помітили 11 та 12 вересня. Зараження коронавірусом у тварин діагностували, зробивши аналіз фекалій. Офіційні результати тестів на коронавірус все ще не готові. Можливо, тигри та леви підхопили вірус від когось з працівників зоопарку, у кого хвороба протікала безсимптомно.

Стан здоров’я п’яти левів досі незадовільний. Через складнощі з диханням, відсутність апетиту та зневоднення їм ввели анестезію, аби провести курс флюїдної терапії (вводили антибіотики та інші підтримувальні препарати) та взяти кров на аналіз.

У решти тварин в цьому ж Національному зоопарку коронавірус не діагностували.