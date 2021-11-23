На вулканічній скелі неподалік узбережжя Антарктиди розташована станція Мак-Мердо, де незабаром може з'явитися високошвидкісний Інтернет.

Про це пише видання The Verge.

У цю пору року на станції, якою керує Національний науковий фонд США (National Science Foundation, NSF), триває чимало наукових досліджень. Станція приймає до 1000 відвідувачів влітку в Антарктиці з жовтня до лютого. Усі вони приїздять сюди для проведення досліджень різної тематики.

Та попри таку популярність Мак-Мердо не вистачає того, що для більшості вчених, які працюють у лабораторіях 21-го століття, є повсякденною річчю: високошвидкісного інтернету.

Мак-Мердо розташована на єдиному континенті, на якому немає високошвидкісного оптоволоконного кабелю для зв’язку з рештою світу. Однак невдовзі це може змінитися.

Раніше цього року NSF почав серйозно вивчати можливість прокладання на морському дні оптоволоконного кабелю, який би тягнувся ​​з Антарктиди до сусідніх Нової Зеландії або Австралії. Ідею висловили більш як десять років тому, але потім вона втратила популярність, оскільки пріоритетними були інші проєкти.

Якщо ця спроба провести інтернет матиме успіх, кажуть вчені, це змінить як дослідження, так і повсякденне життя на континенті.

“Це змінить фундаментальний досвід життя в Антарктиді”, – сказав Пітер Нефф, гляціолог і доцент Університету Міннесоти.