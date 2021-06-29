Про це пише журнал Phys.org.

Ця рідкісна подія сталася під час антарктичної зими 2019 року на шельфовому льодовику Еймері в Східній Антарктиді. Близько 600-750 мільйонів кубічних метрів води, що приблизно вдвічі перевищує обсяг затоки Сан-Дієго, було втрачено в океані.

Після осушення на місці озера утворилася кратероподібна западина на поверхні шельфового льодовика, що покриває майже одинадцяти квадратних кілометрів.

“Ми вважаємо, що вода, яка накопичилася в цьому глибокому озері, відкрила тріщину в шельфовому льодовику під озером, процес, відомий як гідророзрив, що змусив воду стікати в океан внизу”, – сказав провідний автор дослідження, гляціолог Роланд Ворнер.

В останні десятиліття з підвищенням температури повітря на деяких шельфових льодовиках відбулося сильніше танення поверхні, й нові модельні прогнози майбутнього потепління показують, що ця тенденція зберігається і призводить до збільшення кількості талих озер.

Це збільшує ризик широкомасштабного гідророзриву пласта, який може привести до обвалення шельфових льодовиків, що, своєю чергою, призведе до більш швидкого скидання льоду з заземлених крижаних щитів і підвищенню рівня моря.

За словами дослідників, тепер при прогнозуванні майбутнього потепління слід також враховувати можливе посилення припливу в глибокі, покриті льодом озера і гідророзрив товстих шельфових льодовиків.