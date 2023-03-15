Про це повідомляє Science Alert, посилаючись на відповідне відео, яке опублікувала Британська антарктична служба (BAS).
Площа айсберга сягає 1 550 км². У той час як площа Лондона — 1 572 км².
Динамічні аерофотознімання показали, наскільки масивною є ця крижана брила, порівнявши її з “нескінченним простирадлом”. Втім те, що ми бачимо, — лише частина айсберга, більша його частина простягається на сотні метрів під водою.
Айсберг відколовся від льодовика за десятки років після появи перших тріщин. Згодом велика тріщина під назвою “Провалля-1” простяглася через увесь льодовик.
За словами полярників, А81 — другий великий айсберг, який відколовся в цьому регіоні за останні два роки. Попри те, що відкол айсберга є природним процесом, він може спричинити хаос у довкіллі.
“Айсберг такого розміру матиме великий вплив на океанські екосистеми, які підтримують багате розмаїття морської дикої природи в цьому антарктичному регіоні. Цей вплив може бути як позитивним, так і негативним”, — зазначив еколог Джерант Тарлінг з BAS.
Зауважимо, що танення айсберга вивільнить багато поживних речовин, які можуть сприяти росту мікроскопічних рослин. Йдеться про фітопланктон, яким харчуються безліч видів. Водночас через танення в океан потрапляє занадто багато прісної води, що зменшить її придатність для життя фітопланктону і зоопланктону. Це впливатиме на рибу, птахів, тюленів і китів.
- Антарктичний морський лід досяг рекордно низького рівня вдруге за два роки, що є сигналом кліматичної кризи.