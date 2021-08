Про це в Twitter написав працівник компанії Apple.

“Я показую це всій своїй команді. Ми так багато працюємо над iPhone 6s, щоб ви могли користуватися своїм пристроєм довше. Це краще для навколишнього середовища, і з кожним роком стає все швидше. І це дозволяє більшій кількості людей продовжувати змінювати світ на своїх телефонах”, – написав Патрік Меткаф.

I’m showing this to my whole team. We work so hard on iPhone 6s so you can keep your device longer. It’s better for the environment and getting faster each year just enables more people to keep changing the world on their phone. Thanks for noticing! ❤️ #iPhone6sGang https://t.co/wybRR8Yriv

— Patrick Metcalfe (@PDucks32) August 15, 2021