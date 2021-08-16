Beta-версію нової операційної системи Apple iOS 15 встановили на смартфон 2015 року - iPhone 6S Plus - і показали, як швидко може працювати ця ОС.

Про це в Twitter написав працівник компанії Apple.

“Я показую це всій своїй команді. Ми так багато працюємо над iPhone 6s, щоб ви могли користуватися своїм пристроєм довше. Це краще для навколишнього середовища, і з кожним роком стає все швидше. І це дозволяє більшій кількості людей продовжувати змінювати світ на своїх телефонах”, – написав Патрік Меткаф.

I’m showing this to my whole team. We work so hard on iPhone 6s so you can keep your device longer. It’s better for the environment and getting faster each year just enables more people to keep changing the world on their phone. Thanks for noticing! ❤️ #iPhone6sGang https://t.co/wybRR8Yriv — Patrick Metcalfe (@PDucks32) August 15, 2021

За словами Патріка Меткафа, довелося виконати багато складної роботи.

“Пошук затримок в роботі і оптимізація коду призначеного для користувача інтерфейсу. Оптимізація часу запуску і, звичайно ж, скорочення використання пам’яті в системі”, – зазначив Меткаф.

Нововведення в урізаної версії iOS 15 для старих iPhone:

Оновлений браузер Safari з підтримкою розширень;

Розширений режим “Не турбувати”;

Режим “Фокус”, який дозволяє працювати з профілями;

Угруповання повідомлень за день в одну добірку;

Вхід на сумісні сайти без паролів по біометрії;

Оновлений “Локатор” з функцією офлайн-пошуку.

Які iPhone підтримують iOS 15:

iPhone 2021 року;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 mini;

iPhone 12;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone SE (2-го покоління);

iPhone SE (1-го покоління);

iPod touch (7-го покоління).

Офіційний реліз iOS 15 для всіх iPhone заплановано на осінь 2021 року.