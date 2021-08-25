Про це повідомляє видання The Guardian.

Нашестя величезних гризунів почалося кілька тижнів тому. Через те, що район розташований на заболоченій території Парани — другої найбільшої в Південній Америці річки після Амазонки.

Зазначається, що капібари влаштовують ДТП, знищують доглянуті галявини та кусають собак. Жителі Нордельти намагалися дати тваринам відсіч, але втрутилися співробітники природоохоронного відомства і заборонили їх чіпати.

Аргентинський еколог Енріке Віале (Enrique Viale) заявив, що збільшення чисельності капібар в житловому комплексі не є вторгненням.

“Все зовсім навпаки: це Нордельта вдерлася в їх екосистему”, – пояснив він.

Капібари схожі на морських свинок. Зріст дорослої особини може перевищувати 60 сантиметрів, довжина тіла  сягає метра, а вага – 60 кілограмів. Зазвичай ці гризуни проживають групами по 10-20 особин.

  • Торік стадо з приблизно 122 кашемірових кіз заполонило центр курортного містечка Лландідно (Уельс, Британія).