Про це повідомляє видання The Guardian.
Нашестя величезних гризунів почалося кілька тижнів тому. Через те, що район розташований на заболоченій території Парани — другої найбільшої в Південній Америці річки після Амазонки.
Зазначається, що капібари влаштовують ДТП, знищують доглянуті галявини та кусають собак. Жителі Нордельти намагалися дати тваринам відсіч, але втрутилися співробітники природоохоронного відомства і заборонили їх чіпати.
Аргентинський еколог Енріке Віале (Enrique Viale) заявив, що збільшення чисельності капібар в житловому комплексі не є вторгненням.
“Все зовсім навпаки: це Нордельта вдерлася в їх екосистему”, – пояснив він.
Капібари схожі на морських свинок. Зріст дорослої особини може перевищувати 60 сантиметрів, довжина тіла сягає метра, а вага – 60 кілограмів. Зазвичай ці гризуни проживають групами по 10-20 особин.
Nunca pensé que iba a estar vivo para ver a los carpinchos domando chetos y librando la madre de todas las batallas en Nordelta.
Estoy así: pic.twitter.com/Gy6t7viQUS
— 𝔸𝕝𝕞𝕚𝕣𝕒𝕟𝕥𝕖 ℙ𝕠𝕣𝕥𝕘𝕒𝕤. 𝔻 🇫🇷🥂 (@DaniloZurita8) August 18, 2021
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