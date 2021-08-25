В Аргентині капібари "захопили" житловий комплекс для заможних людей Нордельта.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Нашестя величезних гризунів почалося кілька тижнів тому. Через те, що район розташований на заболоченій території Парани — другої найбільшої в Південній Америці річки після Амазонки.

Зазначається, що капібари влаштовують ДТП, знищують доглянуті галявини та кусають собак. Жителі Нордельти намагалися дати тваринам відсіч, але втрутилися співробітники природоохоронного відомства і заборонили їх чіпати.

Аргентинський еколог Енріке Віале (Enrique Viale) заявив, що збільшення чисельності капібар в житловому комплексі не є вторгненням.

“Все зовсім навпаки: це Нордельта вдерлася в їх екосистему”, – пояснив він.

Капібари схожі на морських свинок. Зріст дорослої особини може перевищувати 60 сантиметрів, довжина тіла сягає метра, а вага – 60 кілограмів. Зазвичай ці гризуни проживають групами по 10-20 особин.

Nunca pensé que iba a estar vivo para ver a los carpinchos domando chetos y librando la madre de todas las batallas en Nordelta. Estoy así: pic.twitter.com/Gy6t7viQUS — 𝔸𝕝𝕞𝕚𝕣𝕒𝕟𝕥𝕖 ℙ𝕠𝕣𝕥𝕘𝕒𝕤. 𝔻 🇫🇷🥂 (@DaniloZurita8) August 18, 2021