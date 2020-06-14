Covid-19 Україна

оновлено 14.06.2020 о 22:02

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В Аргентині пастор перетворив церкву в «бар» в знак протесту проти карантину

Євангельська церква в аргентинському місті Сан-Лоренсо відкрилася як бар в знак протесту проти заборони на проведення релігійних служб, незважаючи на поступове ослаблення карантину по всій країні.

Неділя, 14 червня 2020, 23:05

Про це повідомляє The Guardian.

Усередині церкви були розміщені барні столи, а пастори, одягнені як офіціанти, носили екземпляри Біблії на тацях.

“Ми сьогодні стоїмо тут, одягнені так, з тацями, тому що, здається, це єдиний спосіб служити слову Божому”, – сказав пастор Даніель Каттанео, відкриваючи “бар поклоніння”.

“Ми хочемо реалізувати наше конституційне право сповідувати нашу віру. Бари можуть відкриватися, магазини можуть відкриватися, чому вони дискримінують нас?” – додав він.

Хоча коронавірус продовжує швидко поширюватися в столиці Аргентини Буенос-Айресі і його околицях, інша частина країни залишається відносно вільною від COVID-19.

Провінція Санта-Фе, де розташована церква, була особливо успішною в стримуванні вірусу і почала вихід з карантину, включаючи відкриття барів, але церквам як і раніше дозволено приймати на службу не більше 10 осіб.

Починаючи з понеділка, бари і ресторани в Санта-Фе дозволено відкривати з 7:00 до 23:00, з пропускною спроможністю до 30 %, і вони повинні вести реєстр всіх клієнтів на випадок, якщо хтось із них пізніше дасть позитивний результат на коронавірус.

Теги: Коронавірус, церква, Аргентина, карантин

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