В Аргентині пастор перетворив церкву в «бар» в знак протесту проти карантину

Євангельська церква в аргентинському місті Сан-Лоренсо відкрилася як бар в знак протесту проти заборони на проведення релігійних служб, незважаючи на поступове ослаблення карантину по всій країні.

Про це повідомляє The Guardian.

Усередині церкви були розміщені барні столи, а пастори, одягнені як офіціанти, носили екземпляри Біблії на тацях.

“Ми сьогодні стоїмо тут, одягнені так, з тацями, тому що, здається, це єдиний спосіб служити слову Божому”, – сказав пастор Даніель Каттанео, відкриваючи “бар поклоніння”.

“Ми хочемо реалізувати наше конституційне право сповідувати нашу віру. Бари можуть відкриватися, магазини можуть відкриватися, чому вони дискримінують нас?” – додав він.

Хоча коронавірус продовжує швидко поширюватися в столиці Аргентини Буенос-Айресі і його околицях, інша частина країни залишається відносно вільною від COVID-19.

Провінція Санта-Фе, де розташована церква, була особливо успішною в стримуванні вірусу і почала вихід з карантину, включаючи відкриття барів, але церквам як і раніше дозволено приймати на службу не більше 10 осіб.

Починаючи з понеділка, бари і ресторани в Санта-Фе дозволено відкривати з 7:00 до 23:00, з пропускною спроможністю до 30 %, і вони повинні вести реєстр всіх клієнтів на випадок, якщо хтось із них пізніше дасть позитивний результат на коронавірус.

Así tuvo que abrir la Iglesia Redentor, la persecución religiosa por parte del estado nacional se hace cada vez más evidente.@omarperotti es hora de que te la juegues y te rebeles contra las presiones del gobierno naciónal.#QueAbranLosTemplos pic.twitter.com/UCBOSmMfkR — Federico Picchio (@Picchio_Fede) June 11, 2020