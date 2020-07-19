В Азербайджані понад 23,5 тисяч громадян захотіли служити в армії на тлі конфлікту на кордоні з Вірменією.

Про це повідомляє Державна служба Азербайджану по мобілізації і призову на військову службу.

“Більш ніж 23,5 тисяч громадян відгукнулися на заклик президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва та виявили бажання служити в армії. Вони звернулися у Державну службу мобілізації і призову в електронній формі, а також до місцевих відомства і підрозділів. Їх зареєстрували належним чином”, – йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що громадяни можуть реєструватися добровольцями на сайті, не приходячи до відомчих офісів особисто.

Раніше повідомлялося, що вдень 12 липня на азербайджано-вірменському кордоні спалахнули бойові дії. Азербайджан звинувачує підрозділи вірменських військових в артилерійському обстрілі.

13 липня напруга посилилося. Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що азербайджанські війська знищили опорний пункт на території Вірменії, артилерійські установки, автомобільну техніку та живу силу. У свою чергу, Міноборони Вірменії повідомило про провокаційні дії Азербайджану.