Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

“В ході суцільного тестування в збройних силах РФ в період з березня по 26 квітня цього року встановлено 874 військовослужбовців з позитивними результатами, з яких проходять лікування: в госпіталях Міноборони Росії – 314 чол .; в ізоляторах за місцем служби – 175 чол. ; в лікувальних установах системи цивільного охорони здоров’я – 6 чол.; ізольовані вдома – 379 чол.”, – сказано в повідомленні.

Крім того, коронавірусом захворіли 779 курсантів російських військових вузів.

Також заразилися 245 людей з цивільного персоналу армії Росії.