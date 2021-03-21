В Атланті (штат Джорджія) влітку прийняли закон про злочини на ґрунті ненависті. Саме тут відбулася стрілянина в СПА-салонах, в результаті якої загинули вісім осіб.

Про це повідомляє The Guardian.

У прокуратурі штату заявили, що поки не знають, чи буде цю справу кваліфіковано, як “злочин на ґрунті ненависті”. До минулого року штат був одним з чотирьох, де не було прийнято закону про злочини на ґрунті ненависті. На тлі акцій протестів після смерті Джорджа Флойда законодавці штату ухвалили рішення затвердити закон, який передбачає додаткове покарання за певні злочини, якщо вони мотивовані расою, кольором шкіри, релігією, національним походженням, статтю, сексуальною орієнтацією, розумовою чи фізичною інвалідністю жертви.

Губернатор штату Браян Кемп назвав новий закон “потужним кроком вперед”.

Попри те, що обвинувачений в стрілянині каже, що расизм тут ні до чого і він діяв через “сексуальну залежність”, законодавці й активісти в штаті стверджують, що “раса і стать жертв були головним мотивом”.

“Думати, що хтось націлився на три об’єкти бізнесу, які належать азійцям, в яких працюють американські жінки азійського походження … і не мали на увазі расу або стать, – просто абсурдно”, – сказала Грейс Пай, директор з організаційних питань Asian Americans Advancing Justice.

Елейн Кім, професор азіатсько-американських досліджень в Каліфорнійському університеті, сказала:

“Я думаю, що вбивця, швидше за все, мав не тільки сексуальну залежність, а й пристрасть до фантазій про азійських жінок як сексуальних об’єктів”.

Сотні людей, які вийшли на головну площу Атланти, щоб вшанувати пам’ять жертв стрілянини, говорять те ж саме.

Міністерство юстиції США може висувати федеральні звинувачення в злочинах на ґрунті ненависті незалежно від конкретного рішення штату. Поки що федеральні слідчі не знайшли доказів, що підтверджують, що Лонг стріляв в жертв через їхню расу.

Лонг стане першим підсудним, щодо якої можуть застосувати прийнятий влітку закон про злочини на ґрунті ненависті.