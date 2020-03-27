Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні окупанти зі стрілецької зброї вели вогонь по житловому сектору неподалік Авдіївської промислової зони. У результаті цього 65-річна громадянка Л. отримала кульове поранення в ногу. Літню жінку доставили в міську лікарню м. Авдіївка і надали кваліфіковану допомогу. Стан потерпілої задовільний, загрози життю немає. На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області, обставини з’ясовуються”, — сказано в повідомленні.

У штабі ООС наголошують, що окупанти вкотре нехтують правилами ведення бойових дій, які визначені Міжнародним гуманітарним правом.