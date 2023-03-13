Про  це повідомило SkyNews.

Річка Грегорі досягла максимуму в 12,3 метра, показник перевищив попередній рекорд у 6,78 метра. У паводковій воді помітили крокодилів, через що жителів Берктауна поліція закликала обмежити свої пересування.

“Через поточні умови переселенцям небезпечно повертатися до своїх домівок, і поліція рекомендує жителям обмежити рух у паводковій воді через невидимі небезпеки та нещодавно спостережених крокодилів”, повідомила поліція.

Поліція оприлюднила кадри, як рятують дитинча кенгуру від повені з крокодилами. Пілот гелікоптера помітив поруч двох дуже великих крокодилів, перш ніж повернули кенгуру на сушу.

За останні дві доби 97 жителів вивезено літаком, повідомив Ден Мак-Кінлей, виконавчий директор місцевої ради, відповідальний за Берктаун.

У цьому районі рівень води був “на незнаних раніше висотах”. За його словами, місто виглядало так, ніби перебуває посеред океану.

За даними бюро метеорології Австралії, у неділю рівень води досягне свого піку.