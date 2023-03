Про це повідомило SkyNews.

Річка Грегорі досягла максимуму в 12,3 метра, показник перевищив попередній рекорд у 6,78 метра. У паводковій воді помітили крокодилів, через що жителів Берктауна поліція закликала обмежити свої пересування.

“Через поточні умови переселенцям небезпечно повертатися до своїх домівок, і поліція рекомендує жителям обмежити рух у паводковій воді через невидимі небезпеки та нещодавно спостережених крокодилів”, – повідомила поліція.

Поліція оприлюднила кадри, як рятують дитинча кенгуру від повені з крокодилами. Пілот гелікоптера помітив поруч двох дуже великих крокодилів, перш ніж повернули кенгуру на сушу.

Police rescued a baby kangaroo from floodwaters behind a residential community in Burketown yesterday. A helicopter pilot flew over at the time and spotted two very large crocs nearby – a timely reminder to stay out of floodwaters as you never know what is lurking beneath 🦎 pic.twitter.com/cLI3QsrOZV

— Queensland Police (@QldPolice) March 13, 2023