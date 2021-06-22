Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Невелика кількість дияволів була відправлена на острів Марія на схід від Тасманії в 2012 році. Цей крок був спрямований на захист ссавців від смертельного виду раку, який привів їх до зникнення.
За словами місцевої природоохоронної організації BirdLife Tasmania, поява на острові дияволів “катастрофічно вплинула на один або кілька видів птахів”. Зокрема, популяція маленьких пінгвінів, яка в 2012 році налічувала 3000 гніздових пар, взагалі зникла з острова.
Дияволи також знищили буревісників і морських птахів середнього розміру.
Доктор Ерік Велер зазначив, що результат не став несподіванкою, зважаючи на те, що показують дослідження про проникнення ссавців на океанічні острови.
“Цілком очевидно, що дияволи справили катастрофічний екологічний вплив на фауну птахів на острові Марія”, – додав доктор Велер.
- Раніше повідомлялось, що сім тасманійських дияволів народилися в дикій природі Австралії вперше за більш ніж 3000 років.