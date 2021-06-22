Проєкт по збереженню тасманійських дияволів, які знаходяться під загрозою зникнення, на невеликому австралійському острові дав зворотний ефект після того, як хижаки вбили велику кількість морських птахів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Невелика кількість дияволів була відправлена на острів Марія на схід від Тасманії в 2012 році. Цей крок був спрямований на захист ссавців від смертельного виду раку, який привів їх до зникнення.

За словами місцевої природоохоронної організації BirdLife Tasmania, поява на острові дияволів “катастрофічно вплинула на один або кілька видів птахів”. Зокрема, популяція маленьких пінгвінів, яка в 2012 році налічувала 3000 гніздових пар, взагалі зникла з острова.

Дияволи також знищили буревісників і морських птахів середнього розміру.

Доктор Ерік Велер зазначив, що результат не став несподіванкою, зважаючи на те, що показують дослідження про проникнення ссавців на океанічні острови.

“Цілком очевидно, що дияволи справили катастрофічний екологічний вплив на фауну птахів на острові Марія”, – додав доктор Велер.