Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Спалах COVID-19 у Сіднеї пов’язаний з дуже заразним штамом Delta.
Невелика кількість випадків коронавірусу також зареєстрована в Північній території, Квінсленді і Західній Австралії.
Це вперше за кілька місяців, коли випадки вірусу фіксуються одночасно в декількох регіонах країни.
У понеділок керівники штатів і територій зустрінуться з прем’єрміністром Скоттом Моррісоном, щоб обговорити ситуацію.
Парламентар Джош Фріденберг сказав: “Я думаю, що ми вступаємо в нову фазу цієї пандемії з більш заразним штамом Delta”.
Зростання інфекцій Delta-штаму призвело до введення локдауну в містах Сідней і Дарвін, а також до обмежень у чотирьох штатах.
Уряд штату Новий Південний Уельс (NSW) в неділю розширив обмеження для жителів, щоб охопити весь Великий Сідней, Блакитні гори, Центральне узбережжя і Вуллонгонг.
Багато підприємств і закладів закрили.
Прем’єрміністр Нового Південного Уельсу Гледіс Береджіклян у понеділок повідомила про 18 нових випадків зараження у порівнянні з 30, зареєстрованими напередодні. За останні 24 години було протестовано майже 59 000 осіб.
“Ми повинні бути готові до того, що цифри значно зростуть”, – сказала вона.
- Раніше повідомлялося, що в австралійському Сіднеї вперше за час пандемії COVID-19 запровадили локдаун. Обмеження діятимуть впродовж двох тижнів.