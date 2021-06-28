Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Спалах COVID-19 у Сіднеї пов’язаний з дуже заразним штамом Delta.

Невелика кількість випадків коронавірусу також зареєстрована в Північній території, Квінсленді і Західній Австралії.

Це вперше за кілька місяців, коли випадки вірусу фіксуються одночасно в декількох регіонах країни.

У понеділок керівники штатів і територій зустрінуться з прем’єрміністром Скоттом Моррісоном, щоб обговорити ситуацію.

Парламентар Джош Фріденберг сказав: “Я думаю, що ми вступаємо в нову фазу цієї пандемії з більш заразним штамом Delta”.

Зростання інфекцій Delta-штаму призвело до введення локдауну в містах Сідней і Дарвін, а також до обмежень у чотирьох штатах.

Уряд штату Новий Південний Уельс (NSW) в неділю розширив обмеження для жителів, щоб охопити весь Великий Сідней, Блакитні гори, Центральне узбережжя і Вуллонгонг.

Багато підприємств і закладів закрили.

Прем’єрміністр Нового Південного Уельсу Гледіс Береджіклян у понеділок повідомила про 18 нових випадків зараження у порівнянні з 30, зареєстрованими напередодні. За останні 24 години було протестовано майже 59 000 осіб.

“Ми повинні бути готові до того, що цифри значно зростуть”, – сказала вона.