Про це повідомляє BBC.
На таке рішення владу спонукало поширення небезпечного штаму Delta.
Відсьогодні жителі Сіднею можуть залишати домівки тільки з поважної причини, зокрема здійснення покупок продуктів, ліків, візиту до лікаря, заняття спортом.
Працівників просять перейти на віддалений режим, якщо це можливо. Австралійці, які побували у Сіднеї, зобов’язані самоізолюватись на 14 днів.
“Нам дійсно необхідно приготуватися до потенційного збільшення кількості випадків інфікування. Дуже швидко йде зараження всередині домогосподарств. Вірус передається як мінімум у два рази швидше, ніж при попередніх штамах COVID-19. Потрібно бути готовими до напливу інфікованих найближчими днями. Тому так важливо вжити заходів прямо зараз “, – пояснила прем’єр Нового Південного Уельсу Гледіс Береджіклян.
Нагадаємо, що з початку пандемії в Австралії було зафіксовано близько 30 тисяч випадків захворювання і майже тисяча смертей. При цьому населення становить понад 25 млн людей. Щодо вакцинації, то мінімум одну дозу вакцини отримала приблизно чверть населення країни.
ДОВІДКА. Delta – це новий штам коронавірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам контагіозніший (заразніший), ніж раніше відомі варіанти, а також збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявила, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.
- Раніше Австралія обмежила використання вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca для осіб, старших 60 років. Для цієї категорії осіб рекомендували вакцину Pfizer-BioNTech.