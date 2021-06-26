В австралійському Сіднеї вперше за час пандемії COVID-19 запровадили локдаун. Обмеження діятимуть впродовж двох тижнів.

Про це повідомляє BBC.

На таке рішення владу спонукало поширення небезпечного штаму Delta.

Відсьогодні жителі Сіднею можуть залишати домівки тільки з поважної причини, зокрема здійснення покупок продуктів, ліків, візиту до лікаря, заняття спортом.

Працівників просять перейти на віддалений режим, якщо це можливо. Австралійці, які побували у Сіднеї, зобов’язані самоізолюватись на 14 днів.

“Нам дійсно необхідно приготуватися до потенційного збільшення кількості випадків інфікування. Дуже швидко йде зараження всередині домогосподарств. Вірус передається як мінімум у два рази швидше, ніж при попередніх штамах COVID-19. Потрібно бути готовими до напливу інфікованих найближчими днями. Тому так важливо вжити заходів прямо зараз “, – пояснила прем’єр Нового Південного Уельсу Гледіс Береджіклян.

Нагадаємо, що з початку пандемії в Австралії було зафіксовано близько 30 тисяч випадків захворювання і майже тисяча смертей. При цьому населення становить понад 25 млн людей. Щодо вакцинації, то мінімум одну дозу вакцини отримала приблизно чверть населення країни.

ДОВІДКА. Delta – це новий штам коронавірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам контагіозніший (заразніший), ніж раніше відомі варіанти, а також збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявила, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.