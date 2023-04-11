В Австрії підтвердили, що арештують Путіна в разі його візиту до країни

Про це повідомило видання Tagesspiegel.
За словами міністерки у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліни Едтштадлер, країна буде дотримуватися своїх зобов’язань з міжнародного та кримінального права.
“Я була суддею у кримінальних справах на своїй цивільній роботі, і надання міжнародного ордера на арешт від МКC (Міжнародного кримінального суду, – ред.) означає, що якщо він (Путін – ред.) ступить на австрійську землю, має бути здійснено арешт”, – розповіла вона.
Вона додала, що її країна підтримуватиме Україну гуманітарно і економічно, але військову допомогу не надаватиме.
“Ми завжди висловлювалися дуже чітко. Австрія є військово нейтральною, але в жодному разі – не політично нейтральною. Ми солідарні з народом України, підтримуємо його гуманітарно і економічно, але не тоді, коли йдеться про постачання зброї”, – зазначила вона.
Також Австрія не блокує жодних рішень про підтримку України з боку ЄС через так зване “ірландське застереження” (положення, яке дозволяє нейтральним країнам відмовитися від участі у взаємній обороні ЄС у разі нападу – ред.). За її словами, країна “конструктивно утримується”.
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