В Австрії підтвердили, що арештують Путіна в разі його візиту до країни

В уряді Австрії заявили, що арештують російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде до їхньої країни. Влада має намір не порушувати норм ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Про це повідомило видання Tagesspiegel.

За словами міністерки у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліни Едтштадлер, країна буде дотримуватися своїх зобов’язань з міжнародного та кримінального права.

“Я була суддею у кримінальних справах на своїй цивільній роботі, і надання міжнародного ордера на арешт від МКC (Міжнародного кримінального суду, – ред.) означає, що якщо він (Путін – ред.) ступить на австрійську землю, має бути здійснено арешт”, – розповіла вона.

Вона додала, що її країна підтримуватиме Україну гуманітарно і економічно, але військову допомогу не надаватиме.

“Ми завжди висловлювалися дуже чітко. Австрія є військово нейтральною, але в жодному разі – не політично нейтральною. Ми солідарні з народом України, підтримуємо його гуманітарно і економічно, але не тоді, коли йдеться про постачання зброї”, – зазначила вона.

Також Австрія не блокує жодних рішень про підтримку України з боку ЄС через так зване “ірландське застереження” (положення, яке дозволяє нейтральним країнам відмовитися від участі у взаємній обороні ЄС у разі нападу – ред.). За її словами, країна “конструктивно утримується”.