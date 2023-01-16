В Австрії двох підлітків з України відправили до Москви нібито для возз’єднання родини. Чиновник австрійської землі Тіроль ухвалив рішення без консультації з відповідними українськими органами. Його дії розслідують.

Про це повідомило Der Standard.

З Тіролю до Москви було вивезено українських підлітків віком 16 та 17 років у межах нібито возз’єднання родини. У четвер консульство України в Тіролі, а згодом і посольство України поінформували владу землі Тіроль щодо випадку. Зазначено, що відповідальні особи не поінформували про це українську владу.

“Двоє молодих українців спочатку прибули до Тіролю в межах допомоги Україні та були розміщені в дитячо-юнацькому закладі. За наявною у нас інформацією, до справи був залучений співробітник Європейського інституту омбудсмена, який також працює у відомстві омбудсмена землі Тіроль”, – повідомив директор земельного бюро Герберт Форстер.

Герберт Форстер вважає, що співробітник діяв на прохання свого російського колеги-омбудсмена. За заявами співробітника, він отримав інформацію від посольства Росії, що мати дітей перебуває на території РФ. Невідомо, чи знаходиться вона в Росії добровільно й чи погодилися неповнолітні на виїзд до РФ.

“Кроки, зроблені відповідним співробітником, були одноосібними зусиллями і не були скоординовані з землею Тіроль, земля Тіроль не була залучена до відправлення. Ми відмежовуємося від цих дій, які не були узгоджені з компетентними органами України. Працівника, про якого йдеться, тимчасово відсторонено від роботи”, – додав директор земельного бюро.

Керівництво Тіролю перебуває у тісному контакті з офіційними представництвами МЗС, посольства України та прокуратури. Вони пообіцяли всебічну підтримку та сприяння у з’ясуванні подій, що відбулися. Водночас земля призначила внутрішнє розслідування того, що сталося, бо інститут земельного омбудсмена є органом парламенту Тіролю.