В Азербайджані ухвалили рішення почати пом'якшення карантинних заходів вже з початку наступного тижня.

Про це повідомляє азербайджанське видання AZE.az.

Уточнюється, що вже з понеділка, 27 квітня, в Азербайджані відновлять продаж газет, книг і канцелярської продукції.

В державі також відкриються агентства з надання послуг громадянам і соціальним інноваціям (аналог українського ЦНАП).

Крім того, в країні зможуть повернутися до роботи репетитори, однак проводити групові заняття буде як і раніше заборонено.

Також з 27 квітня в Азербайджані відновиться робота торгових точок з продажу одягу, парфумерії, косметики, меблів, квітів, автомобілів, сільськогосподарської техніки та ювелірних виробів.

Торгові центри в країні на цьому етапі пом’якшення карантинних заходів залишаться закритими.