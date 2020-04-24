Про це повідомляє азербайджанське видання AZE.az.
Уточнюється, що вже з понеділка, 27 квітня, в Азербайджані відновлять продаж газет, книг і канцелярської продукції.
В державі також відкриються агентства з надання послуг громадянам і соціальним інноваціям (аналог українського ЦНАП).
Крім того, в країні зможуть повернутися до роботи репетитори, однак проводити групові заняття буде як і раніше заборонено.
Також з 27 квітня в Азербайджані відновиться робота торгових точок з продажу одягу, парфумерії, косметики, меблів, квітів, автомобілів, сільськогосподарської техніки та ювелірних виробів.
Торгові центри в країні на цьому етапі пом’якшення карантинних заходів залишаться закритими.
- Уряд Грузії оголосив про намір полегшувати карантинні обмеження вже з 27 квітня.