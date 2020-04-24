Уряд Грузії оголосив про намір полегшувати карантинні обмеження вже з 27 квітня.

Про це повідомляє грузинський сайт “Новини-Грузія”.

Уточнюється, що з понеділка, 27 квітня, в країні буде знято заборону на пересування легкових автомобілів, яку було введено 17 квітня. Також роботу відновлять таксі.

Крім того, в Грузії з 27 квітня відновляться роздрібні і оптові онлайн-продажі, а також доставка будь-яких товарів.

При цьому точна дата початку другого етапу пом’якшення карантину поки що не визначена. Передбачається, що друга фаза почнеться з 4 травня.

На другому етапі пом’якшення карантину в Грузії планують відкрити автосервіси, автомийки, сервіси ремонту побутової та комп’ютерної техніки, а також магазини будівельних матеріалів.

“Другий етап зняття обмежень, імовірно, буде через два тижні, проте це станеться при повній оцінці епідеміологічної ситуації”, – заявив прем’єр-міністр Георгій Гахарія.

Вже на четвертому етапі зняття обмежень в Грузії планують відновити роботу ресторанів відкритого типу, торгових центрів, салонів краси і всіх об’єктів фінансового обслуговування.

Відкрити бари і ресторани без літніх майданчиків, а також криті ринки передбачається на п’ятому етапі.

В останню чергу в Грузії мають намір відкривати готелі і казино, а також відновлювати проведення спортивних і розважальних заходів.