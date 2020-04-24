Про це повідомляє грузинський сайт “Новини-Грузія”.
Уточнюється, що з понеділка, 27 квітня, в країні буде знято заборону на пересування легкових автомобілів, яку було введено 17 квітня. Також роботу відновлять таксі.
Крім того, в Грузії з 27 квітня відновляться роздрібні і оптові онлайн-продажі, а також доставка будь-яких товарів.
При цьому точна дата початку другого етапу пом’якшення карантину поки що не визначена. Передбачається, що друга фаза почнеться з 4 травня.
На другому етапі пом’якшення карантину в Грузії планують відкрити автосервіси, автомийки, сервіси ремонту побутової та комп’ютерної техніки, а також магазини будівельних матеріалів.
“Другий етап зняття обмежень, імовірно, буде через два тижні, проте це станеться при повній оцінці епідеміологічної ситуації”, – заявив прем’єр-міністр Георгій Гахарія.
Вже на четвертому етапі зняття обмежень в Грузії планують відновити роботу ресторанів відкритого типу, торгових центрів, салонів краси і всіх об’єктів фінансового обслуговування.
Відкрити бари і ресторани без літніх майданчиків, а також криті ринки передбачається на п’ятому етапі.
В останню чергу в Грузії мають намір відкривати готелі і казино, а також відновлювати проведення спортивних і розважальних заходів.
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Режим надзвичайного стану в Грузії, запроваджений через загрозу поширення коронавірусу, продовжено до 22 травня.