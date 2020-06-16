Про це повідомляє білоруське агентство “БЕЛТА“.
“У Білорусі зареєстровано 55 369 осіб з позитивним тестом на COVID–19“, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що за останню добу в країні було зафіксовано 689 нових випадків зараження коронавірусом.
За інформацією міністерства охорони здоров’я, за весь час пандемії в Білорусі померли від коронавірусу всього 318 пацієнтів. При цьому вже одужали 31 273 особи.
В цілому за весь час в Білорусі було проведено 760 549 тестів на коронавірус.
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