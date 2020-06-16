Про це повідомляє білоруське агентство БЕЛТА.

У Білорусі зареєстровано 55 369 осіб  з позитивним тестом на COVID19, сказано в повідомленні.

Уточнюється, що за останню добу в країні було зафіксовано 689 нових випадків зараження коронавірусом.

За інформацією міністерства охорони здоров’я, за весь час пандемії в Білорусі померли від коронавірусу всього 318 пацієнтів. При цьому вже одужали 31 273 особи.

В цілому за весь час в Білорусі було проведено 760 549 тестів на коронавірус.