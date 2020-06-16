З початку епідемії в Білорусі зафіксовано вже більш як 55 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє білоруське агентство “БЕЛТА“.

“У Білорусі зареєстровано 55 369 осіб з позитивним тестом на COVID–19“, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що за останню добу в країні було зафіксовано 689 нових випадків зараження коронавірусом.

За інформацією міністерства охорони здоров’я, за весь час пандемії в Білорусі померли від коронавірусу всього 318 пацієнтів. При цьому вже одужали 31 273 особи.

В цілому за весь час в Білорусі було проведено 760 549 тестів на коронавірус.