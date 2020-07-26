У Берліні (Німеччина) автомобіль Mercedes в'їхав у натовп, постраждали як мінімум сім осіб.

Про це повідомляє Bild.

Аварія сталася на площі біля міського зоопарку. Mercedes спочатку виїхав на тротуар, а потім наїхав на натовп.

Правоохоронці повідомили, що машина рухалася на великій швидкості. Постраждали щонайменше семеро людей, троє отримали серйозні травми.

Поліція кваліфікувала подію як нещасний випадок. За версією правоохоронців, водій втратив контроль над машиною. Поки відомо, що водію 24 роки, а у машини був номерний знак Естонії.