Про це повідомляє The New York Times.

За попередньою інформацією, одна з програм почне приймати заявки на виплату фінансової допомоги малому бізнесу вже наприкінці цього тижня. Грантовий фонд складає 16 мільярдів доларів для компаній, які займаються організацією та проведенням “живих заходів”, на кшталт театрів та караоке.

Програма допомоги малому бізнесу, який повинен працювати в закритих приміщеннях (ресторани, кафе, бари) повинна була розпочатися два тижні тому.

Однак в суботу було оновлено інформацію про виділення 28,6 мільярдів доларів на допомогу бізнесу, діяльність якого зазнала фінансових збитків внаслідок локдауну через пандемію коронавірусу. Зокрема, це збитки пов’язані з орендою, закупівлею харчових продуктів й так далі.

Протягом семи днів систему тестуватимуть і якщо все пройде успішно – повідомлять представникам малого бізнесу про можливість отримати федеральну допомогу.

Коли конкретно запрацює хоча б одна із двох вказаних програм – невідомо.

Обидні програми дають можливість представникам малого бізнесу отримати гранти розміром до 10 мільйонів доларів для отримання компенсації частки втрат у зв’язку з пандемією.

Однак критики програм кажуть про те, що коли федеральний уряд побачить реальні цифри збитків, які з’явились у вказаних компаній за час епідемії коронавірусу, то доведеться розставляти пріоритеті та обирати лише деякі проєкти, які зможуть отримати допомогу. Аби отримати хоча б частину компенсації – варто подавати заявку в перший же день роботи програми.

Гроші за цими двома програмами повинні виплачувати до кінця травня. Однак експерти вважають, що закінчаться вони значно швидше.