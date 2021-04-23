Про це повідомили на сайті Білого дому.
Заплановано, що Байден братиме участь в саміті G7 в Корнуолі (Британія) з 11 по 13 червня. Американський лідер проведе кілька двосторонніх зустрічей з лідерами G7, в тому числі з головою британського уряду Борисом Джонсоном.
Після цього Байден поїде до Брюсселю (Бельгія) Там він братиме участь в саміті НАТО (14 червня). Заплановано кілька зустрічей з представниками країн-членів альянсу.
Також Байден відвідає саміт США-ЄС.
- 17 квітня прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга став першим гостем президента США Джо Байдена в Білому домі. Американський лідер використав зустріч з ним, аби домовитися про спільну протидію Китаю.