В Білому домі в п'ятницю, 2 липня, відновили проведення церемоній натуралізації нових американських громадян. Через пандемію коронавірусу їх не проводили протягом року.

Про це повідомляє американське видання New York Times.

Унікальність таких церемоній в Білому домі в тому, що їх проводять за участю президента США напередодні Дня незалежності (4 липня). Церемонія натуралізації – день, коли нові американські громадяни присягають на вірність США та отримують відповідне свідоцтво. Це другий крок перед тим, як громадянин може отримати американський паспорт.

Напередодні 4 липня 2021 року новими американськими громадянами можуть стати 10 тисяч осіб. Загалом, в період з 30 червня по 7 липня в США буде проведено 170 церемоній з натуралізації.

Натуралізація в Білому домі – перша з серпня 2020 року.

Аби стати громадянином США, особа повинна прожити на території США не менше п’ять років, маючи статус легального резидента. Після цього особа подає заявку на отримання громадянства та складає спеціальний іспит. Він складається з трьох частин. Особа повинна знати англійську мову на базовому рівні читання та розуміння, а також – відповісти на 10 запитань зі 100 на вибір інспектора з еміграції. Якщо іспит вдасться скласти успішно, особа отримає спеціальний сертифікат та запрошення на церемонію натуралізації. Під час церемонії кожна людина називає своє ім’я та країну, з якої емігрувала в США. Після цього всі присягають на вірність США. Американське законодавство дає право бути громадянином кількох країн, але американське громадянство має бути в пріоритеті.