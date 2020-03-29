Про це голова комітету гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Facebook.
“Вчора був на зустрічі депутатів у бюджетному комітеті з приводу секвестру бюджету, в тому числі і Мінкульту. Завдяки тому, що разом із представниками креативних та культурних індустрій ми змогли надати цій ситуації публічного розголосу, попередньо вдалося зберегти зарплати для театрів, на кіно відстояти суму в 500 млн та для проектів УКФ вдалося повернути понад 400 млн грн. Нагадаю, в попередніх версіях ці суми було скорочено повністю. Є й інші зміни, які дещо заспокоюють, в тому числі і щодо НСТУ”, – написав він.
За словами Ткаченка, у проєкті бюджету з’явився пункт про 100 млн грн на будівництво нового музею.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів має намір скоротити майже на половину фінансування культури і кіно для боротьби з пандемією коронавируса COVID-19.