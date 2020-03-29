У бюджеті вдалося відстояти 500 млн грн на кіно та 400 млн грн на Український культурний фонд.

Про це голова комітету гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у Facebook.

“Вчора був на зустрічі депутатів у бюджетному комітеті з приводу секвестру бюджету, в тому числі і Мінкульту. Завдяки тому, що разом із представниками креативних та культурних індустрій ми змогли надати цій ситуації публічного розголосу, попередньо вдалося зберегти зарплати для театрів, на кіно відстояти суму в 500 млн та для проектів УКФ вдалося повернути понад 400 млн грн. Нагадаю, в попередніх версіях ці суми було скорочено повністю. Є й інші зміни, які дещо заспокоюють, в тому числі і щодо НСТУ”, – написав він.

За словами Ткаченка, у проєкті бюджету з’явився пункт про 100 млн грн на будівництво нового музею.