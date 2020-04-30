Друга партія з 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників, які куплені Благодійним фондом Порошенко і компанією Roshen, прибула з Сеула до Києва.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської солідарності”.

Як повідомляють в політсилі, з Південної Кореї вже доставлено 85 тисяч костюмів. Загалом у Порошенка закупили 130 тисяч захисних костюмів. 30 тисяч медичних комбінезонів виробництва Китаю вже надійшли в лікарні, які працюють зокрема в осередках спалаху коронавірусу.

З 1 травня по всій Україні роз’їдеться і південнокорейський вантаж.

“Лікарі потребують нашого захисту. Ми це робимо, на жаль, поки без будь-якої допомоги держави. Але ми не” тягнемо ковдру “на себе. Ми готові взаємодіяти з усіма зацікавленими особами: державою, Урядом, громадськими організаціями, політичними організаціями, меценатами для того, щоб зупинити поширення цієї пандемії і захистити лікарів”, – сказав лідер партії, п’ятий президент Петро Порошенко.

Фото: “Європейська солідарність”

“Європейська солідарність” вимагає від парламенту прийняти закони 3376 про страхування медпрацівників і 3380 про введення масового тестування – перш за все для всіх співробітників медустанов і пацієнтів.

“Ми сьогодні отримали підписні листи і збираємо підписи за позачергову сесію, де повинні бути розглянуті кілька надзвичайно важливих питань. Перше – це негайне введення державного страхування лікарів, медичних працівників на випадок захворювання. Хочу підкреслити, що з моменту реєстрації законопроекту 3376 захворіло понад 700 лікарів”, – додав Порошенко.

Фото: “Європейська солідарність”

За його словами, станом на вечір четверга підписи для проведення позачергової сесії дали всі фракції і депутатські групи, крім “Слуги народу”.

“Я сподіваюся, що серед депутатів монобільшості все ж знайдуться люди, які усвідомлюють свою відповідальність. І на понеділок-вівторок ми зможемо провести позачергову сесію і прийняти закони, яких чекають медики і пацієнти. Бо без захисту лікарів і масового тестування на коронавірус карантин – це самогубство для економіки”, – переконаний Порошенко.