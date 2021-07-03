В Бразилії десятки тисяч людей вийшли на вулиці на знак протесту проти методів президента країни Жаїра Болсонару щодо боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Протести були викликані нещодавніми звинуваченнями в корупції, пов’язаними із закупкою вакцин проти коронавірусу міністерством охорони здоров’я. В минулому місяці кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом зросла до 500 тисяч осіб.

В п’ятницю суддя Верховного суду задовольнив клопотання генерального прокурора щодо початку розслідування ролі Болсонару в скандалі. Представник профільного міністерства звинуватив Болсонару в бездіяльності. Він нібито знав про те, що Бразилія закупила індійські вакцини Covaxin по завищених цінах. Президент Бразилії стверджує, що це неправда, бо опозиція сфабрикувала звинувачення, аби почати проти нього процедуру імпічменту.

Учасники акції протесту критикують Болсонару через те, що він скептично ставиться до вакцин, обмежень щодо коронавірусу, носіння захисних масок, соціального дистанціювання.

В Інституті охорони здоров’я Fiocruz заявили, що ситуація була “критичною” в країні, де 11% дорослого населення повністю вакциновано.

Минулого місяця в більшості міст Бразилії знову відкрили ресторани, бари, магазини. На вулицях більшість людей не носить маски та не дотримується соціального дистанціювання.

В центрі Ріо-де-Жанейро тисячі людей вийшли на марш під звуки барабанів та скандували: “Виходь, Болсонару”, а також тримали плакати з надписом “Люди виходять на вулиці в розпал пандемії, коли уряд небезпечніший, ніж вірус”.