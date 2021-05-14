В Бразилії тисячі темношкірих громадян вийшли на акцію протесту, виступаючи проти системного расизму та свавілля поліції. В країні сьогодні річниця скасування рабства.

Про це повідомляє ВВС.

Протестанти на вулицях Ріо-де-Жанейро тримали в руках свічки та плакати з написами: “Не вбивайте мене, вбивайте расизм”, “Чорні люди хочуть жити”.

Протестанти пройшли через центр міста з плакатами: “Кого захищає поліція?”, “Ні кулям, ні голоду, ні коронавірусу”. Також у них в руках були фотографії загиблих від рук поліціянтів.

Протести підсилилися й через те, що тиждень тому в бідних районах відбулися поліцейські рейди, в результаті яких загинули десятки осіб (28).

За словами експертів, чорношкіре населення Бразилії в три рази частіше помирає від рук поліціянтів.

Учасники акції протесту звинуватили президента Бразилії Жаїра Болсонару в геноциді з використанням насилля з боку поліції. Він підтримує жорстку політику боротьби з правопорушниками, в тому числі рейди в районах, де більшість жителів – темношкірі та бідні.

Протестанти також вимагали прискорити кампанію з вакцинації проти коронавірусу, оскільки хвороба виявилася значно небезпечнішою для населення, аніж очікувалось на початку пандемії.

За даними організації Бразильський форум громадської безпеки, 57% населення Бразилії – темношкірі люди та представники змішаних рас. Саме вони – дві третини жертв смертельного насилля з боку поліціянтів.