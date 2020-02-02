Про це повідомляє ВВС.
Після того як Великобританія вийшла зі складу країн-членів Європейського союзу (Brexit), їй потрібно підписати нову торговельну угоду.
На думку міністра закордонних справ Британії Домініка Раба, вона повинна бути подібною до тієї, яка підписана між ЄС і Канадою.
Він зазначив, що угода потребує ретельного узгодження з правилами ЄС.
В ЄС також розглядають “канадську модель”, як можливий варіант, але також хочуть, щоб Лондон дотримувався європейських стандартів і правил державного фінансування – і прийняв юрисдикцію Суду ЄС в можливих торгових суперечках.
Сторони розпочнуть переговори щодо торговельної угоду в березні.
- 31 січня о 23:00 Великобританія офіційно залишила Європейський союз. Через понад три роки після референдуму Brexit відбувся.