У Великобританії очікують, що торговельна угода з Європейським союзом буде подібна до тієї, яку раніше уклали з Канадою.

Про це повідомляє ВВС.

Після того як Великобританія вийшла зі складу країн-членів Європейського союзу (Brexit), їй потрібно підписати нову торговельну угоду.

На думку міністра закордонних справ Британії Домініка Раба, вона повинна бути подібною до тієї, яка підписана між ЄС і Канадою.

Він зазначив, що угода потребує ретельного узгодження з правилами ЄС.

В ЄС також розглядають “канадську модель”, як можливий варіант, але також хочуть, щоб Лондон дотримувався європейських стандартів і правил державного фінансування – і прийняв юрисдикцію Суду ЄС в можливих торгових суперечках.

Сторони розпочнуть переговори щодо торговельної угоду в березні.