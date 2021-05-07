Британські медики повідомили про те, що національна система охорони здоров'я не продумала алгоритм отримання вакцин проти коронавірусу вагітними жінками. Вони не можуть обрати вакцину потрібної компанії та не отримують щеплень взагалі.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

В країні розробили спеціальну систему, в якій вагітна жінка має обрати місце вакцинації та власне вакцину проти коронавірусу. За рекомендацією ВООЗ, вагітні жінки в Британії мають отримувати щеплення вакцинами Pfizer-BioNTech або Moderna.

Однак система працює некоректно. В результаті, вагітні їздять від лікарні до лікарні й не отримують щеплення взагалі.

Якщо вагітній до 40 років, система пропонує їй вакцину Oxford / AstraZeneca і не дає можливості змінити вибір.

Однак в Королівському коледжі акушерів та гінекологів (RCOG) повідомили, що вагітних слід вакцинувати Pfizer-BioNTech чи Moderna.

Аби обійти систему, вагітним порадили звертатися до терапевта. Однак лікарі кажуть, що послуговуються тією ж загальнонаціональною системою реєстрації на щеплення і не мають можливості щось змінити.

“В результаті, вагітні жінки відчувають розчарування, розпач та безпомічність… бо їх відправляють з одного місця в інше і так по колу”, – сказав доктор Пет О’Браєн, віцепрезидент RCOG.

Минулого місяця Об’єднаний комітет Великої Британії з вакцинації та імунізації (JCVI) рекомендував вагітним жінкам вакцинуватися Pfizer-BioNTech та Moderna після того, як дані американського дослідження засвідчили безпечність саме цих вакцин для вагітних (серед 90 тисяч респонденток).

“Ми наполегливо закликаємо уряд і NHS забезпечити роботу системи, яка дозволяє вагітним жінкам – в тому числі тим, хто старше 40 років, які вже були запрошені для бронювання вакцини, – легко отримати доступ до альтернативних вакцин”, – сказав О’Браєн.