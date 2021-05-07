Про це повідомляє британське видання The Guardian.
В країні розробили спеціальну систему, в якій вагітна жінка має обрати місце вакцинації та власне вакцину проти коронавірусу. За рекомендацією ВООЗ, вагітні жінки в Британії мають отримувати щеплення вакцинами Pfizer-BioNTech або Moderna.
Однак система працює некоректно. В результаті, вагітні їздять від лікарні до лікарні й не отримують щеплення взагалі.
Якщо вагітній до 40 років, система пропонує їй вакцину Oxford / AstraZeneca і не дає можливості змінити вибір.
Однак в Королівському коледжі акушерів та гінекологів (RCOG) повідомили, що вагітних слід вакцинувати Pfizer-BioNTech чи Moderna.
Аби обійти систему, вагітним порадили звертатися до терапевта. Однак лікарі кажуть, що послуговуються тією ж загальнонаціональною системою реєстрації на щеплення і не мають можливості щось змінити.
“В результаті, вагітні жінки відчувають розчарування, розпач та безпомічність… бо їх відправляють з одного місця в інше і так по колу”, – сказав доктор Пет О’Браєн, віцепрезидент RCOG.
Минулого місяця Об’єднаний комітет Великої Британії з вакцинації та імунізації (JCVI) рекомендував вагітним жінкам вакцинуватися Pfizer-BioNTech та Moderna після того, як дані американського дослідження засвідчили безпечність саме цих вакцин для вагітних (серед 90 тисяч респонденток).
“Ми наполегливо закликаємо уряд і NHS забезпечити роботу системи, яка дозволяє вагітним жінкам – в тому числі тим, хто старше 40 років, які вже були запрошені для бронювання вакцини, – легко отримати доступ до альтернативних вакцин”, – сказав О’Браєн.
- Американські лікарі стверджують, що жінка з південної Флориди, яка отримала одну дозу вакцини проти коронавірусу під час вагітності, народила першу дитину з антитілами до COVID-19.