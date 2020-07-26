Британська влада прийняли рішення про обов'язкову 14-денний ізоляції для всіх, хто прибуває з Іспанії.

Про це повідомляє BBC.

Британія прийняла таке рішення після нового спалаху COVID-19 в Іспанії – в п’ятницю зареєстрували понад 900 нових випадків інфікування.

Влада Іспанії, в свою чергу, попередила, що друга хвиля може бути неминучою, оскільки у великих містах спостерігається сплеск захворюваності.

Авіакомпанії – в тому числі і British Airways – розкритикували введення карантину і назвали його ще одним ударом по британським туристам.

Міністерство транспорту Великобританії порадило відпочиваючим в Іспанії дотримуватися місцевих правил, повернутися додому в звичайному режимі і регулярно перевіряти сайт Міністерства закордонних справ.

Карантин стосується тільки тих, хто повертається з материкової Іспанії, Канарських островів і Балеарських островів (Майорка і Ібіца).

Обов’язкову ізоляцію, зокрема, пройде міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс, який прилетів у відпустку в Іспанію 25 липня. Поки що він продовжить свою поїздку і ізолюється відповідно до вказівок по його поверненню.

Британський уряд також закликає роботодавців з розумінням ставитися до співробітників, хто повертаються з Іспанії і надати їм можливість пройти двотижневий карантин.