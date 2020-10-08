Через зростання захворюваності на коронавірус в Брюсселі щонайменше на місяць закрили всі бари, кафе і концертні зали.

Про це повідомляє The Guardian.

Карантинні заходи в бельгійській столиці посилилися з четверга, 8 жовтня. Відсьогодні забороняється вживання алкоголю в громадських місцях, закриваються корнери на продуктових ринках і їдальні в спортивних клубах. Ресторани поки залишаються відкритими.

Влада Бельгії зважилася на посилення карантину в столиці через зростання захворюваності на COVID-19. Кожен сьомий тест, зроблений в Брюсселі, показав позитивний результат.

“Наразі ми знаходимося в трійці лідерів у Європі: Брюссель поступається за кількістю заражень тільки Парижу”, – заявили в центрі з боротьби з COVID-19.

Крім цього, по всій Бельгії буде заборонено збиратися групами більше трьох осіб за межами робочих місць і житлових будинків.

За кількістю нових випадків зараження коронавірусом Брюссель вийшов на друге місце в Євросоюзі – в день тут реєструють близько 2000 хворих. Більше тільки в Мадриді.

За весь час в Бельгії зафіксовано 134 тис. випадків COVID-19, померло – більше 10 тисяч осіб.