Про це повідомляє американське видання ABC News.
Доктор Рошель Валенскі, директорка CDC, попередила, що індійський штам коронавірусу скоро може стати домінуючим в США та спровокувати нову хвилю заражень.
“Я думаю, що, певно, так воно й буде”, – сказала Валенскі.
Після поширення територією Індії, так званий дельта-варіант коронавірусу було зареєстровано у 80 країнах світу. При цьому, за даними CDC, штам вже знайшли в 41 штаті.
Минулого місяця ВООЗ оголосила дельту “варіантом, який викликає занепокоєння”, а CDC підвищив класифікацію штаму з “варіанта зацікавлення” до “варіанта, викликаючого занепокоєння”.
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“Коли такий тип вірусу мутує, він робить це з певною вигодою для основного варіанту вірусу. В цьому випадку він ще швидше передається. Це швидше, ніж альфа-варіант чи британський варіант… Дельта штам може стати домінуючим протягом одного чи двох місяців”, – вважає Валенські.
Вона наголосила на тому, що дельта-штам неможливо знищити за допомогою чинних вакцин проти коронавірусу.
Як зазначає британське агентство ВВС, раніше уряд Індії критикував використання назви “індійський” для варіанту коронавірусу B.1.617.2. Його вперше виявили у цій країні у жовтні 2020 року. У ВООЗ ніколи офіційно не позначали вірус так.
“Не можна стигматизувати країни за те, що там виявили нові штами і повідомили про них”, – зазначила Марія Ван Керхове, технічний директор ВООЗ з реагування на COVID-19.
Вона закликала спостерігати за штамами вірусу і обмінюватись даними, щоб зупинити його поширення.
- Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) закликали багаті країни спочатку поділитися вакцинами проти коронавірусу COVID-19 з іншими країнами в рамках ініціативи Covax, а після цього робити щеплення дітям та підліткам.
- На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії минулого року, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.