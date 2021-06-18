В Центрі з контролю й профілактики захворювань (CDC) США заявили, що індійський штам коронавірусу може спровокувати нову хвилю заражень.

Про це повідомляє американське видання ABC News.

Доктор Рошель Валенскі, директорка CDC, попередила, що індійський штам коронавірусу скоро може стати домінуючим в США та спровокувати нову хвилю заражень.

“Я думаю, що, певно, так воно й буде”, – сказала Валенскі.

Після поширення територією Індії, так званий дельта-варіант коронавірусу було зареєстровано у 80 країнах світу. При цьому, за даними CDC, штам вже знайшли в 41 штаті.

Минулого місяця ВООЗ оголосила дельту “варіантом, який викликає занепокоєння”, а CDC підвищив класифікацію штаму з “варіанта зацікавлення” до “варіанта, викликаючого занепокоєння”.

“Коли такий тип вірусу мутує, він робить це з певною вигодою для основного варіанту вірусу. В цьому випадку він ще швидше передається. Це швидше, ніж альфа-варіант чи британський варіант… Дельта штам може стати домінуючим протягом одного чи двох місяців”, – вважає Валенські.

Вона наголосила на тому, що дельта-штам неможливо знищити за допомогою чинних вакцин проти коронавірусу.

Як зазначає британське агентство ВВС, раніше уряд Індії критикував використання назви “індійський” для варіанту коронавірусу B.1.617.2. Його вперше виявили у цій країні у жовтні 2020 року. У ВООЗ ніколи офіційно не позначали вірус так.

“Не можна стигматизувати країни за те, що там виявили нові штами і повідомили про них”, – зазначила Марія Ван Керхове, технічний директор ВООЗ з реагування на COVID-19.

Вона закликала спостерігати за штамами вірусу і обмінюватись даними, щоб зупинити його поширення.