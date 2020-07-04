У центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною, внаслідок якої постраждали три людини. Для з'ясування обставин в управління поліції доставили 10 осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на території літнього майданчику поблизу торгівельного центру на вулиці Басейній відбувається бійка та чути постріли.

“Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої один із учасників дістав зброю та здійснив декілька пострілів”, – повідомили у поліції.

Внаслідок інциденту одна із учасниць отримала дотикове поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події. Крім того, двоє учасників отримали ножові поранення та були госпіталізовані до медичних закладів.

Для з’ясування обставин в управління поліції доставили 10 осіб.

З місця події експерти вилучили стартовий пістолет і гільзу, які скерують на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.