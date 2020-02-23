На площі Ринок у Львові відбулася масова бійка, в результаті якої постраждали двоє поліцейських.

Про це повідомила пресслужба управління Нацполіціі України у Львівській області.

“Сьогодні близько) 2:35 в поліцію надійшло повідомлення про масову бійку на площі Ринок. Під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських отримали тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою”, – заявили в поліції.

У нанесенні травм поліцейським підозрюють двох жителів Львова 24 і 38 років.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальна санкція статті – п’ять років позбавлення волі.

У пресслужбі не уточнили, що стало причиною бійки, скільки людей брали в ній участь і чи затримані підозрювані в нанесенні травм поліцейським.