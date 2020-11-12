Олександр та Євгенія Кіркичі з Черкас стали батьками під дверима лікарні. Жінку не впустили у медзаклад через позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє ТСН.

Перейми у жінки розпочалися посеред ночі. Напередодні вона домовилася про пологи зі своїм лікарем, але сім’я перехворіла на коронавірус, тому породіллю могли прийняти лише у лікарні для пацієнтів з COVID-19.

Чоловік вночі зателефонував до лікаря своєї дружини, а він вже направив подружжя до спеціалістів обласної лікарні. Однак вночі відділення для пацієнтів з коронавірусом було зачинене, а інтервал між переймами стрімко скорочувався.

Чоловік розповів, що декілька разів звертався до чергових медсестер з іншого відділення, але вони нічим не допомогли. Стан майбутніх батьків доходив до істерики.

Діяти потрібно було швидко, тому чоловік розстелив просто неба свою куртку та приготувався приймати пологи у дружини. На щастя, лікарка жінки встигла приїхати з дому та допомогти молодому батькові. Породілля народила під дверима лікарні.

Лікарі відділення для пацієнтів з коронавірусом відреагували після того, як батько тримав новонародженого в руках.

“Бригада вийшла з інвалідним візком, я не розумію, чим вони думали, обираючи такий візок. Вона не могла сісти, вона була у штанах, штани приспущені, дитина у руках, плацента не перерізана, вона не могла сісти. Вони неспішно пішли. Знаєте, що мене найбільше здивувало? Всі були дуже повільні, за винятком лікарки, яка їхала. Всі були дуже повільні, ніхто не поспішав, у всіх все було добре”, — поділився чоловік.

У лікарні запевнили, що ситуація з пологами просто неба була неординарною. За словами медперсоналу, молодий батько вчинив неправильно, адже звернувся не у те відділення. Спочатку потрібно було викликати швидку, а потім звернутися у перинатальне відділення, а звідки подружжя направили б у коронавірусне відділення. Однак ніхто з медперсоналу не повідомив про це чоловіка, який посеред ночі шукав допомоги.

Керівництво лікарні пообіцяло провести службове розслідування.