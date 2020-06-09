У Золотоніському психоневрологічному інтернаті (Черкаська область) зафіксовано спалах коронавірусу COVID-19: захворювання виявили у 21 людини.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Черкаської обласної державної адміністрації (ОДА) Роман Боднар.

“На сьогодні 490 зареєстрованих випадків коронавірусу. +21 новий випадок за добу: 2 – місто Черкаси, 1 – Черкаський район, 18 – Золотоніський район. Спалах виник у Золотоніському психоневрологічному інтернаті. Там виявили хвору на COVID-19 співробітницю, яка, ймовірно, й інфікувала підопічних”, – зазначив він.

Боднар уточнив, що наразі в інтернаті обстежили вже 26 осіб, у 21 з них виявили позитивний результат на коронавірус.

“Ведеться епідеміологічне розслідування, за результатами якого матеріали будуть направлені в правоохоронні органи для реагування відповідно до компетенції. У закладі проведено дезінфекційні заходи, визначено коло контактних осіб. Сімейні лікарі Золотоніського районного Центру первинно-санітарної допомоги проводять огляд підопічних”, – написав він.

За словами голови ОДА, стан інфікованих задовільний (їх поки не госпіталізували).

Також на території інтернату посилили карантинні заходи. Співробітники і підопічні цілодобово знаходитимуться в інтернаті.