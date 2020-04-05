У Чернівецькій обласній дитячій лікарні двоє дітей з підозрою на зараження коронавірусом знаходяться у важкому стані.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація (ОДА) на сторінці в Facebook.

“У реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей з підозрою на коронавірус. Стан їх середньо важкий, обидвоє – на кисневій дотації”, – йдеться в повідомленні.

Усього в медичних установах області станом на 5 квітня перебувають троє пацієнтів в критичному стані, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Ще троє пацієнтів перебувають у реанімації Глибоцької центральної районної лікарні. У одного з них коронавірус вже діагностували, в іншого лише підозра. Третій пацієнт потрапив до лікарні вночі у важкому стані, зараз він підключений до апарату ШВЛ.

Також троє пацієнтів перебувають у реанімації Чернівецької міської лікарні №1. Вони в стабільно важкому стані. У двох вже підтвердили захворювання коронавірус, третього перевіряють.

Крім того, в Сторожинецьку центральну районну лікарню госпіталізували трьох осіб з підозрою на коронавірус. У всіх пацієнтів – пневмонія.