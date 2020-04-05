Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена::

  • Вінницька область — 75 випадків;
  • Волинська область — 19 випадків;
  • Дніпропетровська область — 14 випадків;
  • Донецька область — 8 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 28 випадків;
  • Запорізька область — 39 випадків;
  • Івано-Франківська область — 105 випадків;
  • Кіровоградська область — 37 випадків;
  • м. Київ — 225 випадків;
  • Київська область — 82 випадки;
  • Львівська область — 15 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 26 випадків;
  • Полтавська область — 9 випадків;
  • Рівненська область — 38 випадків;
  • Сумська область — 49 випадків;
  • Тернопільська область — 160 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 10 випадків;
  • Хмельницька область — 10 випадків;
  • Чернівецька область — 220 випадків;
  • Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв’язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
  • Чернігівська область — 7 випадків.

Станом на ранок 5 квітня до Центру громадського здоров’я надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19..

  • У Києві за минулу добу, 4 квітня, кількість киян, хворих на новий коронавірус, збільшилася на 31 особу. Один випадок – летальний.