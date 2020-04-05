Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало
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Наразі коронавірусна хвороба виявлена::
- Вінницька область — 75 випадків;
- Волинська область — 19 випадків;
- Дніпропетровська область — 14 випадків;
- Донецька область — 8 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 28 випадків;
- Запорізька область — 39 випадків;
- Івано-Франківська область — 105 випадків;
- Кіровоградська область — 37 випадків;
- м. Київ — 225 випадків;
- Київська область — 82 випадки;
- Львівська область — 15 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 26 випадків;
- Полтавська область — 9 випадків;
- Рівненська область — 38 випадків;
- Сумська область — 49 випадків;
- Тернопільська область — 160 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 10 випадків;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Чернівецька область — 220 випадків;
- Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв’язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
- Чернігівська область — 7 випадків.
Станом на ранок 5 квітня до Центру громадського здоров’я надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19..
- У Києві за минулу добу, 4 квітня, кількість киян, хворих на новий коронавірус, збільшилася на 31 особу. Один випадок – летальний.