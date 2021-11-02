В лікарнях Івано-Франківська для пацієнтів з COVID-19 не вистачає медичного кисню.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Марцінків повідомив, що наразі медичні установи Івано-Франківська справляються з кількістю хворих, однак “є перебої з постачанням кисню”.

Зокрема, на оперативній нараді Директор Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради Тарас Масляк, повідомив, що нестача – це основна проблема. Оскільки львівський постачальник кисню тимчасово припинив роботу через технічні несправності, а нинішній постачальник з Калуша працює нестабільно.

“Зранку ми не знаємо, скільки кисню отримаємо”, – зазначив він.

Масляк додав, що за потреби 2500 літрів на день лікарня отримала 1900 літрів.

Крім того, є постійна потреба у медичному персоналі. Але, за словами Масляка, в лікарні запрошують фахівців з медичного університету та медсестер з інших установ. Відтак ця проблема вирішується.

Також, наголосив мер міста, в Івано-Франківстку є проблеми з державним фінансуванням. Зокрема, проблемним залишається питання забезпечення харчуванням тих пацієнтів, для яких розгорнули додаткові ліжко-місця.