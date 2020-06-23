Центральне розвідувальне управління США створило рекламу, за допомогою якої хоче залучити нових співробітників. Рекламу показують на розважальних онлайн-сервісах.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Реклама з’явилася в понеділок.

“Почніть свою кар’єру в ЦРУ і зробіть для країни більше, ніж ви коли-небудь могли собі уявити”, – закликають в відео.

У прес-службі ЦРУ повідомили, що кампанія по залученню нових розвідників через рекламу в Мережі планувалася задовго до пандемії.

У відомстві пояснили, що майбутніх шпигунів шукають, як правило, за допомогою “традиційних методів”. Зокрема, це ярмарки вакансій.

Нинішню рекламу ЦРУ оптимізували під відповідні сервіси. Її показують на таких платформах як Hulu, Netflix і Amazon Prime. Вона доступна в трьох версіях: на 15, 60 або 90 секунд.

“Щоб знайти талант, ми не можемо просто покладатися на традиційні методи рекрутингу”, – зазначили в ЦРУ.

На роботу планують наймати людей від 18 до 35 років.