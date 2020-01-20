Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
За інформацією прес-служби правлячої партії, в Давос з Президентом полетять 17 народних депутатів з фракції “Слуги народу”.
В той же час, за даними “Інтерфаксу”, на економічний форум поїдуть:
- Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія (до обрання депутатом підприємець в області інформаційних технологій, співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster);
- Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко (до обрання працював журналістом, підприємцем і бізнес-тренером);
- Заступник голови фракції Євгенія Кравчук (працювала в сфері комунікацій, а також помічником народних депутатів двох скликань на громадських засадах);
- Єлизавета Ясько (за освітою політолог, працювала в сфері комунікацій, також координувала мульти-медійні проекти);
- Святослав Юраш (працював в сфері медіа);
- Дмитро Наталуха (до обрання працював юристом);
- Марина Бардіна (до обрання працювала помічником народного депутата попереднього скликання Сергія Лещенка);
- Роксолана Підласа (працювала в сфері економіки);
- Юлія Овчинникова (займалася викладацькою діяльністю).
Також повідомляється, що на економічний форум в Давосі їдуть народні депутати з фракції “Голосу” Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Кіра Рудик, Ярослав Залізняк і Леся Василенко.
- Президент України Володимир Зеленський візьме участь у міжнародному економічному форумі в Давосі, який відбудеться 21-24 січня.