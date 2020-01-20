На економічний форум в Давос з Президентом України Володимиром Зеленським полетять більше 20-ти народних депутатів.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

За інформацією прес-служби правлячої партії, в Давос з Президентом полетять 17 народних депутатів з фракції “Слуги народу”.

В той же час, за даними “Інтерфаксу”, на економічний форум поїдуть:

Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія (до обрання депутатом підприємець в області інформаційних технологій, співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster);

Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко (до обрання працював журналістом, підприємцем і бізнес-тренером);

Заступник голови фракції Євгенія Кравчук (працювала в сфері комунікацій, а також помічником народних депутатів двох скликань на громадських засадах);

Єлизавета Ясько (за освітою політолог, працювала в сфері комунікацій, також координувала мульти-медійні проекти);

Святослав Юраш (працював в сфері медіа);

Дмитро Наталуха (до обрання працював юристом);

Марина Бардіна (до обрання працювала помічником народного депутата попереднього скликання Сергія Лещенка);

Роксолана Підласа (працювала в сфері економіки);

Юлія Овчинникова (займалася викладацькою діяльністю).

Також повідомляється, що на економічний форум в Давосі їдуть народні депутати з фракції “Голосу” Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Кіра Рудик, Ярослав Залізняк і Леся Василенко.