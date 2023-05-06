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В деяких областях будуть короткочасні дощі, але здебільшого день мине без опадів: прогноз погоди на 6 травня

За даними синоптиків у суботу, 6 травня, в окремих областях України пройдуть короткочасні дощі, але здебільшого опади не очікуються.

Субота, 6 травня 2023, 07:16
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі.

Очікується переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У північних, північно-західних та Вінницькій областях вночі очікується від +1 до +6 градусів. На Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині вночі будуть заморозки 0-5°, а температура вдень складатиме 10-15° тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі  температура складатиме від 7-12°, а вдень 16-21°.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +12…+14 градусів.

Фото: Укргідрометцентр

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