В деяких областях будуть короткочасні дощі, але здебільшого день мине без опадів: прогноз погоди на 6 травня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогнозується мінлива хмарність без опадів. Лише у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасні дощі.

Очікується переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У північних, північно-західних та Вінницькій областях вночі очікується від +1 до +6 градусів. На Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині вночі будуть заморозки 0-5°, а температура вдень складатиме 10-15° тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі температура складатиме від 7-12°, а вдень 16-21°.