Співробітники Державного бюро розслідувань затримали сімох учасників банди поліцейських. До банди входили два керівники відділу поліції у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Йдеться про Павлоградський відділ поліції. Зокрема, затримали начальника та заступника відділу, начальника сектору та 4 оперативних працівників.

Слідство встановило, що протягом 2019-2020 років правоохоронці, задля підвищення показників у роботі поліції, змушували громадян вчиняти злочини (крадіжки, збувати наркотичні засоби, зброю та ін.), здійснюючи на них психологічний тиск та насильство.

За вчинення злочинів поліцейські давали потерпілим гроші та наркотики. У подальшому притягували їх до кримінальної відповідальності.

Правоохоронців затримали в порядку ст. 208 ККУ. За місцем роботи та проживання затриманих проведені обшуки. Поліцейським вже повідомили про підозру у вчиненні ряду злочинів, у тому числі тяжких.