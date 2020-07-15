У Дніпропетровській області заборонили роботу розважальних закладів після 23:00.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

Таке рішення ухвалив уряд, в області його підтвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

Роботу цих закладів обмежили до 7 ранку. Виняток – кінотеатри і ті заклади, які працюють на винос.

У Дніпропетровській області станом на 15 липня зафіксували 1155 випадків захворювання на коронавірус.