Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської ОДА.
Таке рішення ухвалив уряд, в області його підтвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.
Роботу цих закладів обмежили до 7 ранку. Виняток – кінотеатри і ті заклади, які працюють на винос.
У Дніпропетровській області станом на 15 липня зафіксували 1155 випадків захворювання на коронавірус.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готує проект постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще мінімум на місяць.