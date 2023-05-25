Джерело: “Укренерго” з посиланням на заяву голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького.

“В енергосистемі зараз є певний дефіцит ресурсу, дефіцит енергії, але це не означає відключень споживачів. “Укренерго” зараз має інструментарій, щоб запобігати таким крайнім заходам, як відключення промислових чи побутових споживачів. Ми тимчасово обмежили експорт до Європи, щоб гарантувати українським споживачам достатній обсяг електроенергії”, – сказав Кудрицький.

За його словами, зараз і найближчим часом “Укренерго” здатне покрити додаткове навантаження від кондиціонерів та систем охолоджень, які вмикають громадяни у теплу погоду.

Щодо можливих відключень влітку Володимир Кудрицький зазначив, що “Укренерго” уважно слідкуватиме за ситуацією і робитиме все можливо, щоб енергосистема була збалансованою без будь-яких відключень.

“Що стосується літа, ми будемо уважно слідкувати за ситуацією. У нас під рукою, окрім обмеження експорту є ще декілька важливих інструментів, які ми можемо використати для того, щоб збалансувати енергосистему. Це передусім імпорт електроенергії з Європи. Другий інструмент це включення додаткових обсягів генерації на природному газі”, – пояснив голова правління НЕК “Укренерго”.